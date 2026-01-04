‘Scream 7’ | pubblicato un teaser trailer sui social

Scream è la saga cinematografica slasher che ha sugellato la maschera dell’urlo bianca come l’epitome del genere horror. Adesso Scream, serie nata dal creatore Kevin Williamson, sta per inanellare un altro importante capitolo, in arrivo il 26 febbraio 2026 in tutte le sale. Sapevamo già della presenza di Neve Campbell nel cast, adesso nuovi dettagli vengono trapelati. Rilasciato un teaser trailer. Il nuovo capitolo della saga Scream, creata da Wes Craven e Kevin Williamson, e rilanciata dal team di Radio Silence, è sicuramente uno dei capitoli più attesi del 2026. Il ritorno, atteso dal 2022, della storico personaggio interpretato da Neve Campbell, già ha rallegrato tutti i fan della saga. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Scream 7 | Teaser Trailer (2026 Movie) – Neve Campbell, Courteney Cox

