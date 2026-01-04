Scout dispersi sul monte Calpazio a Capaccio Paestum | ore di paura ritrovati sani e salvi

Un gruppo di scout disperso sul monte Calpazio a Capaccio Paestum è stato ritrovato sano e salvo dopo ore di ricerche. La scomparsa aveva destato preoccupazione tra i soccorritori e le autorità locali. La vicenda si è conclusa positivamente, evidenziando l’efficacia delle operazioni di ricerca e il valore della collaborazione tra i volontari e le forze dell’ordine.

Ore di apprensione a Capaccio Paestum. Sono state ore di grande preoccupazione a Capaccio Paestum, dove un gruppo di scout aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio dopo essersi avventurato sul monte Calpazio, nell'area del santuario della Madonna del Granato. L'allarme è scattato quando i ragazzi non hanno fatto ritorno e le comunicazioni si sono interrotte, facendo temere il peggio con l'avvicinarsi del buio. Le ultime tracce del gruppo risultavano localizzate proprio nei pressi del santuario, punto da cui si diramano numerosi sentieri, alcuni dei quali particolarmente impervi e difficili da percorrere nelle ore serali.

