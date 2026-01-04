Scoppia l'acquedotto a Bagnoli chiusa via Silio Italico famiglie sgomberate | c'è rischio crollo
A Bagnoli, via Silio Italico è stata chiusa a causa di una rottura dell'acquedotto, che ha reso necessario lo sgombero di alcune famiglie. Domani è prevista un'ispezione da parte di Abc per valutare i danni e il rischio di crollo. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende un intervento di riparazione.
Chiusa via Silio Italico a Bagnoli, a causa della rottura dell'acquedotto. Sgomberate tre famiglie. Domani ispezione di Abc nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
