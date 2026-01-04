Scoperto un vero laboratorio dello spaccio Blitz della polizia | scatta il doppio arresto

La Polizia di Arezzo ha eseguito un’operazione durante il periodo di San Silvestro, arrestando due uomini per traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato al fermo di un cittadino italiano di 45 anni e di un albanese di 40, in seguito a un’approfondita attività investigativa. L’azione si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il traffico illecito nella zona.

AREZZO Blitz per San Silvestro da parte della Squadra Mobile della Questura di Arezzo che ha arrestato due uomini, un italiano di 45 anni e un albanese di 40 con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno notato movimenti sospetti da parte di un’autovettura che circolava nel centro cittadino. Il veicolo, guidato dall’albanese, era già noto alle forze di polizia per precedenti reati legati agli stupefacenti. Gli agenti hanno quindi iniziato a pedinare il mezzo, seguendo il conducente fuori dalla città. L’auto ha raggiunto un annesso agricolo, dove il passeggero italiano è sceso e si è diretto verso un capannone, scavalcando una staccionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoperto un vero laboratorio dello spaccio. Blitz della polizia: scatta il doppio arresto Leggi anche: Droga tra la carne in una macelleria di Bressanvido, blitz della polizia: doppio arresto Leggi anche: Genova, blitz della Polizia in Fiumara: identificate 100 persone e sequestrata droga, scatta l'allarme spaccio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scoperto un vero laboratorio dello spaccio. Blitz della polizia: scatta il doppio arresto; Arezzo, colpo allo spaccio: due arresti, 450 grammi di coca sequestrati; Scoperto un laboratorio della droga nell'annesso agricolo; Arrestati dalla polizia di Arezzo due persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.. Scoperto un laboratorio della droga nell'annesso agricolo - AREZZO: Due uomini di 45 e 40 anni sono stati arrestati dalla Polizia: trovati con circa 450 grammi di cocaina pura e 1. toscanamedianews.it

Nel capannone il laboratorio per lo spaccio: in manette due uomini - L'ultimo dell'anno gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all’esito di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e ... msn.com

Laboratorio per confezionare droga scoperto alla periferia di Aprilia - Era un vero e proprio laboratorio di produzione e confezionamento ad Aprilia, in provincia di Latina, gestito da un uomo di origine albanese, il canale di approvvigionamento di un sodalizio ... ilmessaggero.it

Ho scoperto da poco il vero uso del taschino minuscolo nei jeans — mica pensavi fosse solo decorativo! Ti spiego come nasce e come usarlo. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.