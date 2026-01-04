Scoperta nuova specie di dinosauro dal becco d'anatra | perché li chiamano le mucche del Cretaceo

Nel 1916, nel New Mexico, sono stati recuperati fossili che hanno portato alla scoperta di una nuova specie di dinosauro dal becco d'anatra, l'Ahshislesaurus wimani. Questo esemplare, appartenente agli adrosauridi, è stato analizzato da un team internazionale, offrendo nuove informazioni sulla biodiversità del Cretaceo. La scoperta contribuisce alla comprensione dell'evoluzione e dell'ecologia di questi dinosauri, spesso chiamati “mucche del Cretaceo” per il loro ruolo

Analizzando a fondo fossili recuperati nel 1916 nel New Mexico, negli Stati Uniti, un team di ricerca internazionale ha scoperto una nuova specie di dinosauro dal becco d'anatra, l'adrosauride Ahshislesaurus wimani. Il rettile era lungo fino a 12 metri e aveva un peso di circa 9 tonnellate. Ecco perché questi dinosauri erano chiamati le "mucche del Cretaceo".

