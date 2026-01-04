Scontro tra due auto sulla Laurentina | tre morti e un ferito grave

Un incidente tra due veicoli sulla Laurentina, a Tor San Lorenzo, ha provocato tre decessi e un ferito grave. L’incidente si è verificato ieri sera, causando un intervento immediato delle autorità. Le cause sono in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità saranno oggetto di ulteriori indagini.

Scontro tra due auto sulla Laurentina, tre morti e un ferito grave. È il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera a Tor San Lorenzo, alle porte di Roma. Una tragedia consumata intorno alle 20 lungo il tratto di via Laurentina che prende il nome di via Severiana, all'altezza dei civici 7072, a poca distanza dal Vivaio Nerone e dall'Affittacamere & Guesthouse Il Casale delle Margherite. Un violento impatto tra due autovetture ha spezzato la vita di tre persone e lasciato un giovane in condizioni gravissime. Si tratta delle prime tre vittime del 2026 sulle strade della provincia di Roma e dell'intero Lazio.

Scontro frontale tra due auto, tre morti e un ferito grave. Roma sotto choc, che cos'è successo - La prima auto era guidata da un 37enne romano mentre a bordo dell'altra vettura viaggiavano un 70enne italiano, la moglie di 64 anni e il figlio di 32 ... affaritaliani.it

Roma, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave - A perdere la vita i due coniugi Giovanni Rossi, di 70 anni, e Rita Di Napoli, di 63. msn.com

