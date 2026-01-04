Gli sconti dei pre-saldi rappresentano ormai un evento consolidato nel calendario commerciale, spesso anticipando le stagioni e accorciando i tradizionali periodi di promozione. Questa pratica permette ai consumatori di approfittare di prezzi più bassi prima dell’inizio ufficiale delle stagioni, offrendo un’opportunità di acquisto più flessibile, anche in un contesto di salari spesso contenuti. Analizziamo insieme le caratteristiche di questa tendenza e le sue implicazioni.

Stagioni sempre più corte, i saldi sono ormai un’abitudine che spezza l’inverno e l’estate a metà. Una volta gli sconti arrivavano a febbraio, quando l’inverno era ormai finito, e poi a settembre, con l’arrivo del primo fresco, smaltivi il campionario e guardavi avanti con ottimismo. Oggi tra pre saldi, black Friday, saldi anticipati si fa sempre prima e di fatto uno sconto c’è quasi sempre. I commercianti provano a resistere, a trovare nuove strategie, a raccontarsi sui social, a puntare sulla qualità e sull’esperienza. Tre le storie che raccontiamo, per dire di commercianti che lavorano tutto l’anno con un’identità forte, imparando a coniugare esperienza e innovazione, aspettando i clienti in negozio e non dietro uno schermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sconti al via tra salari bassi e pre saldi

