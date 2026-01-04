Sci Camile Rast vince lo slalom di Kranjska Gora

Camille Rast ha vinto lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia, battendo Mikaela Shiffrin in una gara combattuta e molto equilibrata. La gara, caratterizzata da due manche di alto livello, ha visto la svizzera prevalere per pochi centesimi, interrompendo la serie di vittorie della statunitense. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per Rast, che aveva già conquistato il gigante di ieri sulla stessa pista.

Roma, 4 gen. (askanews) – Camille Rast e Mikaela Shiffrin regalano spettacolo e con una sfida da leggenda esaltano lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia: due manche capolavoro per un duello condotto sul filo dei centesimi che premia la svizzera Rast, capace di staccare il miglior tempo in entrambe le frazioni per completare la doppietta personale sulla Podkoren 3 dopo la vittoria nel gigante di ieri ed interrompere la striscia vincente di Shiffrin, a segno nelle prime cinque gare stagionali. Solo 14 centesimi separano al termine della tenzone le due protagoniste, in un contesto assolutamente fuori portata per la concorrenza.

