Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom a Kranjska Gora | orari e programma
Oggi, a Kranjska Gora, si svolge lo slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista Podkoren. Di seguito, trovi gli orari e il programma della gara, per seguire l’evento in modo semplice e preciso.
Oggi a Kranjska Gora la celebre pista Podkoren ospita lo slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. Alle 9:30 la prima manche, alle 12:15 la 2a. Diretta in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
