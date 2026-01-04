Scenari di guerra in aumento sospendere accordi e investimenti con gli stati che violano il dritto internazionale

L’aumento degli scenari di guerra e le violazioni del diritto internazionale da parte di alcuni Stati sollevano preoccupazioni crescenti. È importante valutare attentamente la sospensione di accordi e investimenti con i paesi che compromettono i principi fondamentali del diritto internazionale, per tutelare la stabilità globale e promuovere il rispetto delle norme condivise.

#3gennaio2026 L’attacco Usa al Venezuela complica gli scenari per la liberazione di #AlbertoTrentini Il colpo di stato e l’arresto di Maduro possono produrre una rapida fine del regime o al contrario la guerra civile. L’attacco sferrato da Donald Trump al Vene - facebook.com facebook

#LeoneXIV: "Gli scenari di guerra sconvolgono il pianeta" ha detto il Pontefice che ha ricordato il 2025 con "eventi lieti come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo e altri dolorosi come la dipartita del compianto #PapaFrancesco" x.com

