Scenari di guerra in aumento sospendere accordi e investimenti con gli stati che violano il dritto internazionale
L’aumento degli scenari di guerra e le violazioni del diritto internazionale da parte di alcuni Stati sollevano preoccupazioni crescenti. È importante valutare attentamente la sospensione di accordi e investimenti con i paesi che compromettono i principi fondamentali del diritto internazionale, per tutelare la stabilità globale e promuovere il rispetto delle norme condivise.
«Inquietudine e routine sono le sensazioni che possiamo provare di fronte alla grave violazione del diritto internazionale compiuta dagli Stati Uniti d’America nelle scorse ore. Inquietudine in quanto gli scenari di guerra aumentano giorno dopo giorno in quantità e gravità, routine perché non. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
«Scenari di guerra in aumento, sospendere accordi e investimenti con gli stati che violano il dritto internazionale» - «Inquietudine e routine sono le sensazioni che possiamo provare di fronte alla grave violazione del diritto internazionale compiuta dagli Stati Uniti d’America nelle scorse ore. ilpiacenza.it
#3gennaio2026 L’attacco Usa al Venezuela complica gli scenari per la liberazione di #AlbertoTrentini Il colpo di stato e l’arresto di Maduro possono produrre una rapida fine del regime o al contrario la guerra civile. L’attacco sferrato da Donald Trump al Vene - facebook.com facebook
#LeoneXIV: "Gli scenari di guerra sconvolgono il pianeta" ha detto il Pontefice che ha ricordato il 2025 con "eventi lieti come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell'Anno Santo e altri dolorosi come la dipartita del compianto #PapaFrancesco" x.com
