Scandone travolgente schianta Marigliano | i Lupi riprendono la corsa al Del Mauro
La Scandone Avellino torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, superando Marigliano dopo la sconfitta con Tiber. La squadra riprende la sua corsa in campionato, dimostrando determinazione e carattere. Dopo un momento di difficoltà e il cambio in panchina, i Lupi cercano continuità per proseguire il cammino stagionale. Questo incontro segna un passo importante nel percorso della squadra, rafforzando la fiducia in vista delle prossime sfide.
Dopo l’amaro k.o. esterno contro la Tiber, arrivato alla vigilia delle vacanze natalizie e costato la panchina a coach Carone, la Scandone Avellino ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico. Nella cornice del Pala Del Mauro, in occasione della 14a giornata del campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
