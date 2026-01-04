Scandicci vola con Antropova e aggancia Conegliano in attesa del big match Vallefoglia strabilia in Serie A1
Nella diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile, Scandicci supera Antropova e raggiunge Conegliano in classifica, preparando il grande confronto in arrivo. Nel frattempo, Vallefoglia si distingue con una prestazione convincente. Questi incontri rappresentano momenti importanti nel campionato, offrendo uno sguardo sulla situazione attuale delle squadre e sugli sviluppi futuri.
Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha rispettato il pronostico della vigilia e ha regolato il fanalino di coda San Giovanni in Marignano, imponendosi di fronte al pubblico con un agevole 3-0 (25-17; 25-18; 25-23). Le Campionesse del Mondo hanno provvisoriamente agganciato Conegliano al comando della classifica generale, in attesa dell’impegno delle Pantere contro Novara. Prova di sostanza da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (16 punti, 3 muri), della centrale Linda Nwakalor (13 punti, 5 stampatone) e della schiacciatrice Avery Skinner (13). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Scandicci da brividi! Batte Milano nel big match in Serie A1. Egonu segna più di Antropova, ma non basta
Leggi anche: Serie A1 femminile: Scandicci, Conegliano e Novara soffrono ma vincono. Vallefoglia e Cuneo sorridono
Scandicci si fa rimontare, riemerge nel tie-break e vola in semifinale di Coppa Italia. Antropova imperiale, Vallefoglia ko - 16) e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2026 ... oasport.it
Scandicci non si ferma, la Savino del Bene vola alla Final Four di Coppa Italia - Ancora un successo per la Savino del Bene di Scandicci che vola alla final four di Coppa Italia di Serie A1 di pallavolo femminile, in programma a Torino il 24 e il 25 gennaio 2026. firenzetoday.it
Ekaterina Antropova saluta Scandicci a fine stagione, al suo posto l’idea è Kiera Van Ryk - La Savino del Bene Scandicci si avvia verso un cambio significativo nel ruolo di opposto al termine della stagione, una scelta che inciderà in modo ... oasport.it
NEW VIDEO! Guarda ora SCANDICCI VOLA ALLE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA A TORINO! #volley #volleyball #coppaitalia x.com
SCANDICCI VOLA IN FINALE DEL MONDIALE PER CLUB Con la vittoria per 3-0 in semifinale, la @savinodelbenevolley #Scandicci , alla sua prima partecipazione al Mondiale per Club, vola alla Finalissima di domani! #iLovevolley #Volley #voll - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.