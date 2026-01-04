scandicci vola con antropova e aggancia conegliano in attesa del big match vallefoglia strabilia in serie a1

Nella diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile, Scandicci supera Antropova e raggiunge Conegliano in classifica, preparando il grande confronto in arrivo. Nel frattempo, Vallefoglia si distingue con una prestazione convincente. Questi incontri rappresentano momenti importanti nel campionato, offrendo uno sguardo sulla situazione attuale delle squadre e sugli sviluppi futuri.

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha rispettato il pronostico della vigilia e ha regolato il fanalino di coda San Giovanni in Marignano, imponendosi di fronte al pubblico con un agevole 3-0 (25-17; 25-18; 25-23). Le Campionesse del Mondo hanno provvisoriamente agganciato Conegliano al comando della classifica generale, in attesa dell'impegno delle Pantere contro Novara. Prova di sostanza da parte dell'opposto Ekaterina Antropova (16 punti, 3 muri), della centrale Linda Nwakalor (13 punti, 5 stampatone) e della schiacciatrice Avery Skinner (13).

