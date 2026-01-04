Sbanda in scooter ferito 16enne a Correggio

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, a Fosdondo di Correggio, un giovane di 16 anni ha subito un incidente in scooter, riportando ferite. L'evento si è verificato in un contesto di traffico locale, e le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Correggio (Reggio Emilia), 4 gennaio 2025 - Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, verso le 23,30 a Fosdondo di Correggio. Ne è rimasto coinvolto un giovane di 16 anni, residente in paese, che dopo una sbandata in scooter è finito contro in palo, rovinando poi sull'asfalto. E' accaduto in via Fosdondo. Alcuni residenti hanno dato l'allarme ai soccorsi, arrivati con l'ambulanza della Croce rossa e il personale dell'autoinfermieristica. Gli accertamenti dei carabinieri hanno appurato che il giovane, in sella a uno scooter Aprilia, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo a due ruote, finendo contro un palo al lato della carreggiata.

