Il Sassuolo conclude il 2025 con un pareggio contro il Parma, replicando il risultato della precedente trasferta contro il Bologna. La sfida tra le due squadre si è conclusa senza vincitori né vinti, mantenendo invariato il punteggio e prolungando la serie di risultati pari per i neroverdi. Un avvio di 2026 caratterizzato dalla stabilità, con il team che cerca di migliorare nelle prossime partite.

di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Comincia il 2026 come aveva finito il 2025, ovvero pareggiando. Ma siccome ci sono pareggi e pareggi, un conto è quello che i neroverdi avevano imposto, una settimana fa, al Bologna a domicilio, un altro quello che il Parma impone al Sassuolo casalingo. Cui manca sempre l’uno per fare trentuno, quando tra la squadra di Grosso e il salto di qualità ci si mette il Mapei Stadium. Dove i neroverdi hanno vinto solo una delle ultime sei partite. Tanto vale prendere atto di un’allergia al prato di casa che è ormai un dato di fatto, allora, e tenersi stretto un punto che fa comunque classifica e tiene distante cinque punti quel Parma che ha tratto indubbio vantaggio, oltre che da una gara giocata comunque con buona attenzione e ragguardevole concretezza, anche dalle assenze (oltre a Berardi, Volpato ) che hanno limitato gli estri offensivi del Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Effetto ’Mapei’, solo pari col Parma

