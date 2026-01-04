Sasso C’è il Sangiuliano operazione riscatto

Il Sasso Marconi di Franco Farneti si prepara ad affrontare il 2026 con rinnovata determinazione. Oggi alle 14:30, nel debutto del ritorno, i gialloblù ospitano al ‘Carbonchi’ il Sangiuliano City, in una partita che segna l’inizio di una nuova fase. Un'occasione per riscatto e miglioramento, con l’obiettivo di guardare al futuro con fiducia e impegno.

Sogna un 2026 migliore rispetto alla parte finale del 2025 il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 14,30 di oggi, la formazione gialloblù terrà a battesimo il nuovo anno con la prima giornata di ritorno che la vedrà sfidare, sul terreno amico del ‘Carbonchi’, i lombardi del Sangiuliano City. L’auspicio, in casa Sasso, è quello, appunto, che la sosta natalizia abbia fatto bene a capitan Geroni e compagni che, prima del cosiddetto giro di boa, hanno subìto una tanto cocente quanto meritata sconfitta casalinga per 3-2 nel derby tutto bolognese contro il Progresso. E’ vero che, sette giorni prima, i gialloblù si erano aggiudicati l’altra ‘stracittadina’ contro la diretta rivale Imolese (3-1 in rimonta al ‘Romeo Galli’), ma è altrettanto vero che, statistiche alla mano, l’ultima parte di 2025 non ha certo sorriso alla band di Farneti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SASSO MARCONI CALCIO Sasso Marconi Calcio da' il benvenuto alla Societa' , gruppo squadra e tifosi della Societa' ASD Sangiuliano City 2023 Al contempo fornisce alcune importanti informazioni e le disposizioni di dettaglio in base alle norme federali - facebook.com facebook