Dopo la partita tra Lazio e Napoli, Maurizio Sarri ha commentato l’incontro affermando che il Napoli è la squadra più forte del campionato. Secondo il tecnico della Lazio, la sconfitta della sua squadra deriva proprio dal divario tecnico e di livello tra le due formazioni. Le sue parole sono state pronunciate nel post-gara a Dazn, offrendo un’analisi obiettiva sulla prestazione e sulla differenza tra le squadre.

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Lazio-Napoli. Di seguito l’intervento ripreso integralmente. Sarri: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato». « La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi. Qualcosa ci abbiamo messo di nostro perché abbiamo fatto un primo tempo a metà strada, passivi nella nostra metà campo e con pressing non totale. Ho visto una squadra contro però che reputo la più forte del campionato. Sul centravanti? Lo devi chiedere al direttore. Io gli ho parlato e gli ho detto che abbiamo bisogno di giocatori importanti in alcuni ruoli, è inutile prenderne alcuni dello stesso livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, la sconfitta è figlia di questo divario»

Napoli da urlo, Lazio sconfitta 2-0 - Decidono il match le reti di Spinazzola e Rahmani, entrambi a segno nel primo tempo ... rainews.it