Sarri ammette | Perso contro la squadra più forte del campionato! Poi esce allo scoperto sul mercato e la cessione di Castellanos

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato la sconfitta contro il Napoli, riconoscendo la superiorità dell’avversario. Durante l’intervista a DAZN, Sarri ha ammesso: «Perso contro la squadra più forte del campionato». Successivamente, ha affrontato anche il tema del mercato, facendo chiarezza sulla possibile cessione di Castellanos. Un confronto diretto che offre uno sguardo sulla fase attuale della squadra e sui prossimi passi.

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così a DAZN dopo il match contro il Napoli. Le dichiarazioni del tecnico sul mercato anche. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Il Napoli in questo momento è più forte di noi. Ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. Di fronte, però, ho visto una squadra forte, la più forte del campionato. La sconfitta ci sta, potevamo sicuramente fare meglio». MANCA UN ATTACCANTE – « Col ds ho parlato e gli ho detto che in certe zone di campo servono giocatori importanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri ammette: «Perso contro la squadra più forte del campionato!». Poi esce allo scoperto sul mercato e la cessione di Castellanos Leggi anche: De Laurentiis esce allo scoperto: «Napoli più forte dell’anno scorso, convinto che faremo un grande campionato ma siamo tutti là» Leggi anche: Sarri: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, la sconfitta è figlia di questo divario» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lazio-Napoli, Sarri: "Perso contro la più forte del campionato" - L’allenatore della Lazio commenta il ko contro il Napoli: “Ci abbiamo messo del nostro, commettendo troppi errori, ma abbiamo perso contro quella che in questo momento è la squadra più forte del campi ... sport.sky.it

Lazio, Sarri: "Napoli più forte di noi, divario palese. Mercato? Ho parlato con la società" - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta in campionato contro gli azzurri: 'Divario tecnico evidente tra le due squadre'. msn.com

Sarri duro: "Il Napoli è più forte. Castellanos? Avremmo potuto arrivarci pronti" - Una brutta gara per i biancocelesti che l'unica vera occasione l'hanno avuta in nove uomini con il tiro di Guendouzi sulla traversa. tuttosport.com

Chiesa ammette: non lascia il Liverpool a gennaio, il Napoli spera - facebook.com facebook

#Castellanos #Lazio #Sarri non ha dubbi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.