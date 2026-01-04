Sanzioni UE ex colonnello Jacques Baud | Non posso comprare cibo
L'ex colonnello svizzero Jacques Baud mette in luce gli effetti delle sanzioni dell'UE, evidenziando come queste possano incidere sulla vita quotidiana, anche impedendo l'acquisto di beni essenziali come il cibo. La sua testimonianza sottolinea le conseguenze pratiche e spesso trascurate delle misure economiche adottate, sollevando un dibattito sulla loro efficacia e impatto sulla popolazione.
L'ex colonnello svizzero Jacques Baud denuncia la brutale e disumanizzante realtà delle sanzioni dell'UE. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Il caso Jacques Baud e quei segnali di caccia al dissenso
Leggi anche: “Propaganda russa”, UE sanziona ex colonnello svizzero: congelati i beni
Caso Baud, l’Ue cancella anche lo stato di diritto; Prime malefatte con vecchi peccatori: il ‘caso Baud’; Cosa attende la Svizzera: i grandi dossier politici del 2026; Il “Caso Baud” e il ritorno dei russi cannibali.
Niccolò Salvioni: "Despoti, rinoceronti e sanzioni: il caso Baud. E l'iniziativa 200 franchi bastano" - L'avvocato sull'ex collaboratore dei servizi segreti ONU e NATO accusato dall'UE di propaganda filorussa: “Zittire è segno di debolezza. ticinolibero.ch
Ex funzionario dei servizi segreti svizzeri colpito dalle nuove sanzioni UE contro la Russia - L'UE ha sanzionato l'ex ufficiale dei servizi segreti svizzeri Jacques Baud per presunta propaganda russa. swissinfo.ch
Jacques Baud, le sanzioni e i dubbi sotto la Cupola - Il caso dell’ex colonnello dell’esercito svizzero, sanzionato dall’UE per propaganda filorussa, continua a far discutere – Berna non riprende queste sanzioni, ma alcuni deputati vogliono vederci chiar ... rsi.ch
Jacques Baud racconta: “Punito senza processo dall’Unione Europea”
Imperium Aureum. . Giacomo Gabellini spiega quali sanzioni sono state inflitte dal consiglio europeo al colonnello svizzero Jacque Baud e soprattutto per quali motivi. Il tutto in un clima di deriva autoritaria dell'UE sempre più evidente ormai. Estratto da " 2026: - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.