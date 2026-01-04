L'ex colonnello svizzero Jacques Baud mette in luce gli effetti delle sanzioni dell'UE, evidenziando come queste possano incidere sulla vita quotidiana, anche impedendo l'acquisto di beni essenziali come il cibo. La sua testimonianza sottolinea le conseguenze pratiche e spesso trascurate delle misure economiche adottate, sollevando un dibattito sulla loro efficacia e impatto sulla popolazione.

