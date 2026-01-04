Sanita’ | Simeoni FI ex assessore D’Amato contesta sistema da lui introdotto

L'ex assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ora consigliere di Azione, ha recentemente espresso critiche sul sistema delle liste d’attesa da lui stesso introdotto. Le sue dichiarazioni hanno suscitato alcune riflessioni e sorprendono per il tono e il contenuto. In questo articolo si analizzeranno i punti salienti delle sue affermazioni e il contesto in cui sono state pronunciate.

Le affermazioni rilasciate dall’ex assessore alla Sanità del Lazio e attuale consigliere di Azione, Alessio D’Amato, riguardo alle liste d’attesa, suscitano in me una certa sorpresa. Infatti, l’attuale sistema, che è stato introdotto dalla precedente amministrazione, è stato successivamente ereditato da questa giunta di centrodestra. A dichiararlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio e membro della commissione Sanità, Giorgio Simeoni, attraverso una nota ufficiale. “Si tratta di un sistema che, pur offrendo prestazioni su tutto il territorio regionale, ha messo in evidenza nel corso di questi anni alcune criticità significative, che hanno indotto il presidente Rocca a promuovere delle modifiche necessarie – continua Simeoni -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Simeoni (FI), ex assessore D’Amato contesta sistema da lui introdotto Leggi anche: “Non sei benvenuto a Firenze”: Solomon, assessore di Sesto contesta l’acquisto della Fiorentina Leggi anche: Intesa Sanpaolo, col rinnovo del contratto di secondo livello introdotto un avanzato sistema di welfare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sanita’: Simeoni (FI), ex assessore D’Amato contesta sistema da lui introdotto - Le affermazioni rilasciate dall'ex assessore alla Sanità del Lazio e attuale consigliere di Azione, Alessio D'Amato, riguardo alle liste d'attesa, ... romadailynews.it Simeoni (Fi) torna in campo "Il sogno del Cav è sempre vivo" - Sono passati dieci anni da quando l'azzurro ha salutato la Camera dei deputati. ilgiornale.it Giubileo, Simeoni (FI): Viterbo terra straordinaria, qui previsti importanti interventi in vista dell’Anno Santo - VITERBO – “Svolgere una riunione di commissione Giubileo nella storica sede del Palazzo dei Papi di Viterbo, luogo di straordinaria valenza spirituale e prestigio, è motivo di grande orgoglio per ... online-news.it La Corte costituzionale è stata chiarissima: le Regioni possono organizzare il servizio sanitario, ma una legge sul fine vita deve farla lo Stato. Lo dico al Governo: tra i tanti provvedimenti definiti “d’urgenza”, se ce n’è uno davvero urgente, è questo. Una legge - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.