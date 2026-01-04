Sanità rafforzata durante le feste Esami e visite in via Frà Bartolomeo | Pir attivo alla vigilia dell’Epifania

Durante le festività, il Punto di Intervento Rapido (Pir) di via Frà Bartolomeo offrirà servizi di esami e visite anche nei giorni prefestivi, garantendo un supporto sanitario più immediato alla comunità. Per la prima volta, il Pir sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, anche in data prefestiva, rafforzando l’offerta di assistenza durante il periodo natalizio e l’Epifania.

Per la prima volta il Pir, Punto di intervento rapido, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 nei locali della casa di comunità di via fra’ Bartolomeo resterà aperto anche in un giorno prefestivo. Si sta parlando di lunedì 5 gennaio, la vigilia dell’Epifania, a chiusura delle festività natalizie. Festività che quest’anno sono state travolte dall’ondata anticipata di almeno un mese di un’influenza che ha messo a letto nel cuore del Natale molte famiglie. "Il periodo non è semplice perché il picco influenzale è capitato proprio durante le feste e durante la settimana di Natale – spiega Niccolò Biancalani, segretario regionale della Fimmg (Federazione medici di medicina generale) – Così, visto che fino alla Befana la medicina generale lavora a ritmo ridotto, a seguito anche dell’entrata in vigore della riforma (a partire dal primo gennaio, ndr), è stato deciso di tenere aperto un presidio sanitario come il Pir anche nel prefestivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

