Sangiovannese Sconfitta interna con il Grassina

4 gen 2026

La Sangiovannese affronta una sfida interna contro il Grassina, nel tentativo di proseguire il proprio percorso di crescita nel campionato. Dopo aver concluso il 2024 con la vittoria in Coppa Italia, la squadra cerca di mantenere l’attenzione e la determinazione per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. La partita rappresenta un momento importante nel cammino della formazione, che punta a consolidare i propri obiettivi.

Arezzo, 04 gennaio 2025 – Dopo aver salutato il 2025 nel migliore dei modi conquistando la Coppa Italia, la Sangiovannese vuole continuare a mantenere alto l'entusiasmo iniziando al meglio il proprio anno calcistico. La formazione di Calderini, però, dovrà fare i conti con la seconda della classe: il Grassina. Gli ospiti sono a sole tre lunghezze dalla vetta ed hanno tutte le intenzioni di voler ridurre o quantomeno mantenere questo minimo gap. Grazie proprio ad una magia del capitano rossoverde, il Grassina riesce nel proprio intento e riesce a vincere di misura al termine di una sfida piuttosto equilibrata dove l'episodio ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

