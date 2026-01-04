San Francesco tra spirito e suono. Prima tappa delle celebrazioni.

In occasione dell’800º anniversario della morte di San Francesco di Assisi, il Comune e il comitato territoriale organizzano una serie di eventi commemorativi. La prima tappa si terrà sabato 10 gennaio al Teatro alla Misericordia, offrendo un’occasione per riflettere sul patrimonio spirituale e culturale del santo, attraverso momenti di ascolto e memoria. Un’opportunità per avvicinarsi a questa figura storica in modo autentico e rispettoso.

di Claudio Roselli Nell’anno dell’800enario della morte di San Francesco di Assisi, il Comune e il comitato territoriale che si è formato proprio per questa ricorrenza danno subito il via al ciclo di eventi programmati con il patrocinio del comitato nazionale e il primo appuntamento è in programma per sabato prossimo, 10 gennaio, al Teatro alla Misericordia. Relatori della conferenza saranno padre Felice Autieri, docente alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e Salvatore Dell’Atti, musicologo e docente al Conservatorio "Giovan Battista Martini" di Bologna. Attraverso un dialogo interdisciplinare, l’incontro offrirà una lettura approfondita del Cantico delle Creature come testo spirituale, poetico e musicale, collocandolo nel contesto umano e storico degli ultimi anni di vita di Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

