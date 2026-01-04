Sampdoria ufficiale Brunori | altri quattro colpi in arrivo

La Sampdoria annuncia l'acquisto di Brunori, con altri quattro arrivi previsti. Il mercato del 2026 mira a rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni nella seconda parte della stagione. L'obiettivo è creare un organico più competitivo, ridurre le difficoltà e affrontare con maggiore serenità le sfide del campionato.

Il 2026 della Sampdoria si è aperto con un mercato d'assalto per rinforzare la squadra e cercare di vivere una seconda parte di campionato diversa dalla prima, come meno sofferenza e un organico più completo. Ufficiale Brunori, colpo in attaccoLa società ha ufficializzato l'acquisto a titolo.

