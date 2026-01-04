Sampdoria ecco il quinto colpo | Martinelli lunedì a Genova
La Sampdoria si prepara ad annunciare il quinto acquisto del mercato invernale: Martinelli arriverà lunedì a Genova. La società prosegue con le operazioni di rafforzamento della rosa, puntando a migliorare le performance nella seconda parte della stagione. L’ingaggio del giovane attaccante rappresenta un’ulteriore scelta strategica per comporre un team competitivo e pronto a confrontarsi con le sfide del campionato.
Genova – La Sampdoria è pronta ad accogliere il suo quinto acquisto in questa sessione di mercato invernale. Come anticipato nelle scorse ore, infatti, Tommaso Martinelli sta.
