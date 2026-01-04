Sammaurese per la svolta. Subito uno scontro diretto.

La Sammaurese torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno di Serie D, affrontando il Castelfidardo in uno scontro diretto. La partita rappresenta un momento importante per il club, che cerca continuità e miglioramenti nella seconda parte della stagione. La sfida si presenta come un’occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire con determinazione il cammino nel campionato.

di Roberto Daltri Inizia un nuovo anno e riparte il campionato di serie D dalla prima giornata del girone di ritorno che oggi alla Sammaurese di Mauro Antonioli riserva lo scontro diretto con il Castelfidardo. I marchigiani arrivano al Macrelli con due punti di vantaggio, perciò si tratta di un faccia a faccia fra due squadre obbligate a cercare solo la vittoria. Sarà proprio la Sammaurese quella che potrà trarre i maggiori vantaggi nel caso dovesse conquistare il successo. Del resto le prime tre giornate saranno sicuramente decisive: la prossima domenica la Sammaurese dovrà andare ad affrontare la Recanatese sul suo campo, poi per chiudere il trittico altro impegno casalingo, questa volta contro il Chieti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

