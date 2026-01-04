Salza Irpina la Tombolata della Befana organizzata dal Forum Giovanile

Il 6 gennaio 2026, Salza Irpina ospiterà la tradizionale Tombolata della Befana, un evento organizzato dal Forum Giovanile del paese. L’appuntamento rappresenta un momento di condivisione e di rispetto delle consuetudini locali, offrendo occasione di incontro per residenti e visitatori. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza, mantenendo vivo il senso della tradizione in un ambiente semplice e accogliente.

Martedì 6 gennaio 2026 Salza Irpina celebra l'Epifania con la tradizionale Tombolata della Befana, iniziativa promossa dal Forum Giovanile di Salza Irpina. L'evento si svolgerà a partire dalle ore 17 nella tensostruttura allestita in piazza Capozzi.

