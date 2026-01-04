All'inizio del 2026, la Salernitana affronta una difficile sconfitta sul campo del Siracusa, perdendo 3-1. La partita evidenzia alcune delle criticità presenti nella squadra, che non sono state ancora risolte nonostante il mercato aperto. Un avvio di anno che richiede attenzione e riflessione per programmare al meglio le prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia male l’anno per la Salernitana. I granata cadono sul campo del Siracusa per 3 a 1 denotando quelle fragilità che non sono state colmate da un mercato partito a bomba sin dal primo giorno. La formazione di Raffaele si conferma fragile e i siciliani ne hanno approfittato portando a casa una vittoria meritata e netta. Partenza a razzo della squadra di casa che passa in vantaggio dopo 120” con il bellissimo tiro di Di Paolo. Un gol che taglia le gambe ai granata, sotto senza avere ancora contezza di come organizzarsi. E tanto è vero che i padroni di casa hanno altre occasioni per raddoppiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, il 2026 inizia nel peggiore dei modi: ko a Siracusa

