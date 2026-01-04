Sale piene a Natale | Incassi record con Zalone Risollevato l’anno in calo

Durante il periodo natalizio, le sale cinematografiche hanno registrato un incremento di incassi, trainate dal successo di Zalone. Questo risultato ha contribuito a risollevare un anno complessivamente in calo, offrendo un sollievo alle sale in prima visione. Le festività rappresentano un momento di rilancio temporaneo, ma il settore si prepara a riprendere il ritmo normale nel prosieguo delle settimane, mantenendo un percorso di ripresa graduale e stabile.

Il 'Buen Camino' per le sale cinematografiche cittadine di prima visione dura il percorso delle settimane natalizie per ritornare al saliscendi nel ben più ampio tragitto che resta. E c'è da rallegrarsi quando arriva l'anno di grazia miracolato da Checco Zalone. Traccia così la fotografia della situazione Maurizio Paganelli, imprenditore veterano del settore, titolare delle sale Aladdin e di altri cinema a Forlì. "Vuole sapere come va? Fino all'arrivo di Zalone l'anno è stato negativo – afferma Paganelli – poi il suo film ha rimesso a posto i conti rispetto a 2024, 2023, 2022, perché il 2025 è stato fra questi l'anno peggiore.

