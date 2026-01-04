sale a 24 il numero delle vittime identificate della strage di crans montana tra queste i tre italiani

Aumenta a 24 il numero delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, tra cui tre cittadini italiani. La polizia svizzera ha confermato i nomi delle persone coinvolte, sottolineando la gravità dell’accaduto. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e fornire supporto alle famiglie interessate.

Sale a 24 il numero delle vittime dell'incendio di Crans-Montana identificate dalla polizia svizzera. Oltre ai tre cittadini italiani di cui è già stata notizia nella notte, gli altri nuovi identificati sono quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

