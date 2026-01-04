Saldi scatta l’ora delle offerte | Periodo troppo compresso | Penalizzata la zona stadio

I saldi sono ufficialmente iniziati anche in Emilia-Romagna, portando offerte e promozioni in tutta Italia. Tuttavia, il breve periodo e le condizioni meteorologiche hanno ridotto la presenza di clienti nelle vie principali del centro storico, penalizzando in particolare le zone più affollate come l’area dello stadio. Un avvio di stagione che richiede attenzione sia per i consumatori sia per i commercianti, in un contesto di scarsa affluenza e offerte limitate.

di Matteo Bondi Ieri mattina è stato il primo giorno dei saldi anche in Emilia-Romagna (e in tutta Italia, a parte la Valle d'Aosta che ha anticipato di un giorno): facendo un giro per le vie e i corsi principali del centro storico, complice anche la mattinata uggiosa – a tratti piovosa – si sono incontrate poche persone, ancor meno quelle con le buste di carta con dentro i capi d'abbigliamento o gli oggetti appena comprati ai saldi. Ormai da anni, però, la partenza non è più col botto. A farla da padrone, che ci siano i saldi o meno, sono i negozi che hanno una clientela fidelizzata. "Una decina di giorni fa avevo comprato qui un paio di pantaloni che ho trovato comodissimi – commenta una cliente di una delle attività di abbigliamento nei dintorni della piazza –, talmente belli che ne ho voluto prendere un altro paio.

