Saldi al via | quanto durano e come è andato il primo giorno
I saldi invernali sono iniziati ufficialmente in Liguria sabato 3 gennaio 2026. Dopo il primo giorno, Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova, ha fornito un primo bilancio sull’andamento delle vendite. La durata e le prime impressioni dei negozianti offrono un quadro iniziale di questa fase commerciale, importante per valutare l’andamento del settore nel contesto regionale.
I saldi invernali sono ufficialmente partiti in Liguria sabato 3 gennaio 2026, a tracciare un bilancio dopo il primo giorno è Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova. Ricordiamo che il Comune di Genova ha confermato i parcheggi gratuiti per i primi due weekend. La sosta a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Saldi al via, come è andato il primo giorno a Firenze / VIDEO
Leggi anche: Saldi invernali 2026: quando iniziano e quanto durano i saldi a Torino e in Piemonte
Saldi invernali 2025: quando iniziano e quanto durano, il calendario regione per regione - (getty images) L’arrivo dei saldi invernali è un momento atteso da milioni di consumatori italiani. alfemminile.com
Tutto sui saldi invernali in Toscana: quando iniziano, quanto durano, i consigli - Firenze, 13 dicembre 2024 – La Regione Toscana, con la delibera 1354 del 18 novembre 2024, ha stabilito l'inizio dei saldi invernali per sabato 4 gennaio 2025. lanazione.it
Saldi invernali 2025, ecco quando iniziano (e quanto durano): il calendario regione per regione - Molti negozi e siti online, dato l’incremento di acquisti nel periodo delle feste di Natale, hanno anticipato ... corriere.it
Saldi: affare o trappola Dietro prezzi bassissimi si nasconde spesso il vero costo del fast fashion: sfruttamento del lavoro, capi che durano pochissimo e un impatto ambientale enorme tra spreco d’acqua, inquinamento e rifiuti tessili. La scelta più sosteni - facebook.com facebook
In molte regioni i saldi durano circa 60 giorni, e finiranno quindi a inizio marzo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.