Saldi al via | quanto durano e come è andato il primo giorno

I saldi invernali sono iniziati ufficialmente in Liguria sabato 3 gennaio 2026. Dopo il primo giorno, Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova, ha fornito un primo bilancio sull’andamento delle vendite. La durata e le prime impressioni dei negozianti offrono un quadro iniziale di questa fase commerciale, importante per valutare l’andamento del settore nel contesto regionale.

