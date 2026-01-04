Sacchi commenta con perplessità la scelta di David di calciare il rigore, sottolineando come un attaccante senza reti dalla prima giornata possa affrontare con troppa sicurezza questa responsabilità. L’ex allenatore si rivolge anche alla dirigenza, evidenziando la necessità di intervenire sul mercato per rafforzare la rosa e migliorare le opzioni offensive.

Sacchi, ex allenatore, si è espresso così a proposito di quanto successo in Juve Lecce e del rigore sbagliato da David. Le sue dichiarazioni. Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato così il pareggio della Juve contro il Lecce, soffermandosi anche sul rigore sbagliato da Jonathan David. PAROLE – « Le frenate di Juventus e Roma, anche se arrivate con modalità differenti, creano una spaccatura in vetta alla classifica. Ora la squadra di Spalletti e quella di Gasperini sono a -5 punti dal Milan provvisorio capolista. I fischi del pubblico, deluso per il pareggio interno contro il Lecce, sommergono la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sacchi duro su David: «Ma un centravanti che non segna dalla prima giornata è possibile che vada sul dischetto con tanta sufficienza e calci in quella maniera?». Poi l’appello alla dirigenza sul mercato

Leggi anche: Vaciago duro su quel bianconero: «Sta diventando un meme vivente!». Poi sul mercato: «C’è il timore che la Juve abbia gettato via un’altra estate»

Leggi anche: Frattesi alla Juventus, Spalletti ha fatto questa richiesta alla dirigenza in vista di gennaio. Cosa filtra sul possibile colpo di mercato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sacchi incensa la Roma: "No centravanti, no problem. Lo faceva anche il Barcellona" - Così Arrigo Sacchi, parla del difficile ambiente giallorosso in una intervista alla Gazzetta dello Sport: ... m.tuttomercatoweb.com

NOVARA, 20/21 Dicembre 2025 5^ Trofeo Sacchi 616 volte Grazie! Il nostro DT Tiziana:” Non mi aspettavo tutta questa partecipazione, ogni anno, siamo sempre di più , e questo è frutto di un lungo e duro lavoro, ma anche di tanta fiducia da parte dell - facebook.com facebook