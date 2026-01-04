Saccheggiatori di cimiteri scatenati | nella notte altra incursione nel Brindisino

Continuano le incursioni nei cimiteri della provincia di Brindisi, con un episodio avvenuto nella notte a San Vito dei Normanni. I saccheggi di aree funerarie rappresentano un problema crescente, con danni e furti che preoccupano le comunità locali. La questione richiede attenzione da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei luoghi di memoria e prevenire ulteriori atti vandalici.

SAN VITO DEI NORMANNI – Prosegue la razzia di cimiteri in provincia di Brindisi. La scorsa notte è toccato a quello di San Vito dei Normanni. Lo scenario è quello già visto, nei giorni scorsi, a Tuturano, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e San Donaci. Stamattina (domenica 4 gennaio), al momento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

