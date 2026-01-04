RWA | Primo Show del 2026 sarà un omaggio a Primo dei Cor Veleno

La Rome Wrestling Accademy presenta il primo spettacolo del 2026, intitolato

La Rome Wrestling Accademy annuncia il primo Show 2026. La federazione romana, nata nel 2008 e tornata in azione la scorsa estate dopo lo stop nel 2016, ha annunciato “New Era”, in programma Domenica 11 Gennaio al Palatorrino di Roma (Biglietti Online QUI ). N e l nome di Primo. Lo Show sarà anche un omaggio e tributo Rapper romano e membro fondatore dei  Cor Veleno   Primo Brown, al secolo David Berardi, nel decennale della sua scomparsa, avvenuta nel 2016; Primo e Cor Veleno collaborarono anche al TV Show dell’RWA  “King Of Faida”  del 2010, dove sostennero e accompagnarono sul Ring il Wrestler  D3. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

“RWA New Era – PalaTorrino 2026”: a Roma lo spettacolo del wrestling che unisce sport, musica e inclusione.

