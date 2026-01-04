Russia e Cina non volevano la ricetta delle arepas Così dal Venezuela zittiscono i pro Maduro europei

Da ieri, in seguito all’attacco statunitense in Venezuela e all’arresto di Nicolas Maduro, si è riacceso il dibattito sulle tensioni tra Russia, Cina e l’Occidente. Mentre alcuni commentatori europei ripropongono retoriche anti-americane, le dinamiche geopolitiche si fanno sempre più complesse, evidenziando come le alleanze e le tensioni internazionali si intreccino in un contesto di instabilità e cambiamenti globali.

Da ieri mattina, quando si è diffusa prima la notizia dell' attacco Usa in Venezuela e poi quella della cattura e arresto di Nicolas Maduro, i salotti della sinistra radical chic europea continuano a recitare lo stantio copione dell'anti-americanismo d'accatto, lo stesso recitato nelle manifestazioni pro Pal anche perché, dopo tutto, i manifestanti sono sempre gli stessi, solo con una casacca diversa. Nel frattempo, però, i venezuelani della diaspora e anche quelli ancora in Patria, si incaricano di mandare in frantumi ogni retorica romantica di chi sceglie sempre di stare dalla parte sbagliata della storia.

