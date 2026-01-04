Le forze russe hanno respinto due contrattacchi delle truppe ucraine nella città di Kupyansk, nella regione di Kharkiv. L'evento evidenzia la situazione di tensione e i recenti sviluppi nel conflitto tra i due Paesi. La dinamica degli scontri rimane complessa, con entrambe le parti impegnate in operazioni militari nella regione.

4.39 Le forze russe hanno respinto due contrattacchi delle truppe ucraine che hanno tentato di entrare nella città di Kupyansk, nella regione di Kharkiv. Lo riferisce la Tass riportando la dichiarazione del portavoce del Battlegroup West russo Ivan Bigma. "Durante il giorno, unità della 6a armata hanno respinto due contrattacchi vicino a Kupyansk della 92a brigata d'assalto e della 116a brigata meccanizzata dell' esercito ucraino, che hanno tentato di entrarea Kupyansk", ha affermato Bigma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

