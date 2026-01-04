Rubio scarica la vice di Maduro Trump la minaccia | Pagherà più di lui E rilancia | La Groenlandia? Ci serve per difesa – La diretta

Nicolás Maduro e Cilia Flores sono stati trasferiti al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, segnando un importante sviluppo nelle recenti vicende politiche in Venezuela. Nel frattempo, le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela continuano a influenzare i dibattiti internazionali, con dichiarazioni di Trump riguardo alle strategie di difesa e alle risorse territoriali come la Groenlandia. Questo contesto evidenzia le sfide geopolitiche e le dinamiche di potere nella regione.

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores hanno passato la prima notte in cella al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. È il carcere federale di massima sicurezza che ha ospitato detenuti di altissimo profilo come Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ghislaine Maxwell. Maduro dovrà rispondere di accuse legate a narcotraffico e terrorismo, dopo la cattura da parte della Delta force americana avvenuta ieri nella notte venezuelana. Il bilancio del blitz. Il blitz americano avrebbe causato almeno 40 morti tra militari e civili venezuelani, secondo un alto funzionario di Caracas citato dal New York Times. 🔗 Leggi su Open.online

