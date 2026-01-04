Rubio scarica anche la vice di Maduro | Lei non è presidente legittima L’esercito di Caracas e le voci di una rivolta | Stiamo con Rodriguez – La diretta

In Venezuela, le tensioni politiche continuano a crescere, con il governo di Maduro sotto scrutinio internazionale. Recentemente, Rubio ha contestato la legittimità della vice di Maduro, mentre si intensificano le voci di una rivolta tra le forze armate di Caracas. Nel frattempo, Maduro e la moglie Flores sono stati trasferiti in custodia a Brooklyn. Questa situazione evidenzia le complesse dinamiche politiche e le sfide del paese.

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores hanno passato la prima notte in cella al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. È il carcere federale di massima sicurezza che ha ospitato detenuti di altissimo profilo come Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ghislaine Maxwell. Maduro dovrà rispondere di accuse legate a narcotraffico e terrorismo, dopo la cattura da parte della Delta force americana avvenuta ieri nella notte venezuelana. Il bilancio del blitz. Il blitz americano avrebbe causato almeno 40 morti tra militari e civili venezuelani, secondo un alto funzionario di Caracas citato dal New York Times. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la vice Rodriguez sarà presidente ad interim Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado. Maduro attacca Marco Rubio: «Imbecille, nessuno minaccia il Venezuela» - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha definito «imbecille» il Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, dopo che quest'ultimo, in visita ufficiale a Georgetown, aveva difeso l'integrità ... ilmessaggero.it “New York Times”: Rubio spinge sul piano per rimuovere il presidente venezuelano Maduro - Il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Marco Rubio, sta spingendo sempre più per la rimozione del presidente del Venezuela Nicolas Maduro. agenzianova.com Trump si prende il Venezuela (col petrolio) e umilia Maduro di Roberto Festa Donald scarica la Nobel Machado: “Ora tocca a noi” Ma il tycoon dice: “Difficile”. E Rubio minaccia: “Vivessi a Cuba sarei preoccupato” “Governeremo il Paese”. È l’occupazione del - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.