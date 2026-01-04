Rubio il messaggio al mondo è | non giocate con Trump

Il segretario di Stato americano, Rubio, ha recentemente comunicato un messaggio chiaro e diretto riguardo all’operazione in Venezuela. Attraverso le sue dichiarazioni, ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare le conseguenze di eventuali azioni contro Trump. Questo intervento riflette la posizione degli Stati Uniti e il loro approccio alle questioni internazionali, evidenziando la volontà di mantenere una strategia ferma e determinata nella regione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.