Rubio il messaggio al mondo è | non giocate con Trump
Il segretario di Stato americano, Rubio, ha recentemente comunicato un messaggio chiaro e diretto riguardo all’operazione in Venezuela. Attraverso le sue dichiarazioni, ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare le conseguenze di eventuali azioni contro Trump. Questo intervento riflette la posizione degli Stati Uniti e il loro approccio alle questioni internazionali, evidenziando la volontà di mantenere una strategia ferma e determinata nella regione.
Il segretario di Stato Usa, Rubio, ha chiarito al mondo il messaggio ultimo dell’operazione Venezuela. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Trump mira al petrolio del Venezuela: con Rubio e Machado prova a prendere tre piccioni con una fava
Leggi anche: Trump cancella il vertice con Putin: cala il gelo con Mosca dopo la telefonata Rubio-Lavrov
Rubio, tibetani scelgano capi religiosi senza interferenze - Gli Stati Uniti "rimangono fermamente impegnati a promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei tibetani. ansa.it
Attenzione, queste sono le dichiarazioni che contano e che rischiano di sfuggire nella concitazione di una crisi. Il segretario di Stato Usa, Rubio, ha lanciato il messaggio al mondo dell’operazione Venezuela, con queste parole, straordinariamente esplicite: “Ci - facebook.com facebook
#UE, Kaja #Kallas sul #Venezuela: "Ho parlato con il Segretario di Stato Marco #Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L'UE sta monitorando da vicino la situazione in Venezuela. L'UE ha ripetutamente dichiarato che #Maduro manca di legittimità e h x.com
