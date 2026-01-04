Rubano auto e la utilizzano come ' ariete' per svaligiare la farmacia
Nella frazione Caturano di Macerata Campania, si è verificato un furto presso la farmacia Iodice, in via Albana. La banda, specializzata in furti con scasso, ha utilizzato un'auto rubata come ariete per entrare nella struttura e compiere il colpo. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e individuare i responsabili.
Mattinata di paura nella frazione Caturano a Macerata Campania, dove una banda del buco ha preso di mira la farmacia Iodice del dottor Lanfranco Iodice, in via Albana. I ladri hanno agito all’alba, con metodo e rapidità, utilizzando un piede di porco per aprire la serranda e introdursi nello. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Un'auto come ariete per compiere la spaccata: furto da 4mila euro in una farmacia di Grugliasco
Leggi anche: Marilia | Rubano un'auto e la usano come ariete per sfondare la vetrina: furto da migliaia di euro all'ottica Giachi
Rubano auto e la utilizzano come 'ariete' per svaligiare la farmacia - I ladri hanno portato via due casse e diversi cosmetici, provocando un danno importante all’esercizio commerciale ... casertanews.it
Spaccano il vetro con l’auto "ariete" e rubano i profumi x.com
Spaccano il vetro con l’auto "ariete" e rubano i profumi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.