Rubano auto e la utilizzano come ' ariete' per svaligiare la farmacia

Nella frazione Caturano di Macerata Campania, si è verificato un furto presso la farmacia Iodice, in via Albana. La banda, specializzata in furti con scasso, ha utilizzato un'auto rubata come ariete per entrare nella struttura e compiere il colpo. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e individuare i responsabili.

