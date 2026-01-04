Rubano auto e la utilizzano come ' ariete' per svaligiare la farmacia

Nella frazione Caturano di Macerata Campania, si è verificato un furto presso la farmacia Iodice, in via Albana. La banda, specializzata in furti con scasso, ha utilizzato un'auto rubata come ariete per entrare nella struttura e compiere il colpo. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e individuare i responsabili.

Mattinata di paura nella frazione Caturano a Macerata Campania, dove una banda del buco ha preso di mira la farmacia Iodice del dottor Lanfranco Iodice, in via Albana. I ladri hanno agito all’alba, con metodo e rapidità, utilizzando un piede di porco per aprire la serranda e introdursi nello. 🔗 Leggi su Casertanews.it

