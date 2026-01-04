Ruba vestiti all' Upim e li nasconde in una borsa | arrestato un 53enne
Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentata rapina impropria. È stato individuato mentre tentava di sottrarre vestiti dall’Upim e nasconderli in una borsa senza pagare. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando l’attenzione delle autorità sul fenomeno delle tentate rapine nei grandi magazzini.
È entrato nel grande magazzino con l'intenzione di portare via dei vestiti, ma senza pagarli. Arrestato a Milano un uomo italiano di 53 anni accusato di tentata rapina impropria. La rapina all'UpimLa chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13 di sabato 3 gennaio. Un uomo è entrato nel negozio.
