Ruba vestiti all' Upim e li nasconde in una borsa | arrestato un 53enne

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentata rapina impropria. È stato individuato mentre tentava di sottrarre vestiti dall’Upim e nasconderli in una borsa senza pagare. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando l’attenzione delle autorità sul fenomeno delle tentate rapine nei grandi magazzini.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.