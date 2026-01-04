Ruba di fronte alla questura ladro di monetine ' beccato' da poliziotto fuori servizio

Un uomo di 28 anni, proveniente dal Gambia, è stato arrestato in via Armando Diaz, davanti alla questura, per aver tentato di rubare monete da un distributore di benzina. L’intervento è avvenuto grazie all’intervento di un poliziotto fuori servizio, che ha riconosciuto il sospetto e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza pubblica.

Un 28enne, originario del Gambia, è stato arrestato in via Armando Diaz, di fronte alla questura, perché accusato di furto nei pressi di un distributore di benzina. Notato da un poliziotto fuori servizioUn agente della questura fuori servizio ha notato lo straniero che stava armeggiando vicino a.

