Rrahmani | È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida

Il difensore del Napoli, Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio Rrahmani a Dazn. 11 gol con quello di oggi «Abbiamo preparato spesso queste situazione su calcio da fermi. Sono molto contento e dobbiamo continuare a fare gol perché possiamo essere pericolosi» Quanto ti è mancato il gol? «Mi è mancato molto, però è meglio quando vince la squadra» La difesa è sempre più forte? «È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida. Ma nel calcio non c’è niente di sicuro» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

