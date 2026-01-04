Rrahmani | È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida
Rrahmani ha commentato la vittoria del Napoli contro la Lazio, sottolineando come questa sia la quarta partita consecutiva in cui la squadra riesce a chiudere con un punteggio di 2-0. Il difensore ha evidenziato la solidità del gruppo e l’importanza di mantenere questo livello di prestazioni. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Dazn, offrendo un’analisi obiettiva sulla continuità dei risultati.
Il difensore del Napoli, Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio Rrahmani a Dazn. 11 gol con quello di oggi «Abbiamo preparato spesso queste situazione su calcio da fermi. Sono molto contento e dobbiamo continuare a fare gol perché possiamo essere pericolosi» Quanto ti è mancato il gol? «Mi è mancato molto, però è meglio quando vince la squadra» La difesa è sempre più forte? «È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida. Ma nel calcio non c’è niente di sicuro» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
