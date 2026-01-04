Amir Rrahmani si distingue nella vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, confermando l’importanza del lavoro sui calci piazzati. Il difensore ha sottolineato come la squadra si impegni costantemente in allenamento per migliorare questa fase, contribuendo così al successo complessivo. Un risultato che evidenzia l’efficacia delle strategie adottate dal Napoli e l’affidabilità di Rrahmani nel reparto difensivo.

"> Amir Rrahmani si prende la scena nella vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio. Il difensore azzurro, autore di una delle reti del 2-0 finale, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN nel post partita, sottolineando il lavoro svolto dalla squadra sulle palle inattive. «Prepariamo sempre questi calci da fermo», ha spiegato Rrahmani. «Sono molto contento perché sappiamo di poter essere pericolosi». Un gol cercato a lungo dal centrale del Napoli: «Mi è mancato segnare in altre occasioni, ma è sempre meglio quando fai gol e vince la squadra». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rrahmani decisivo contro la Lazio: «Sui piazzati lavoriamo sempre»

Calcio Live: in campo Lazio-Napoli (0-2), raddoppio di Rrahmani; Sky - Lazio-Napoli le probabili formazioni: Conte col dubbio in attacco, Sarri sceglie la punta.

Lazio-Napoli 0-2, a segno Spinazzola e Rrahmani - ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver battuto più di un mese fa la Roma, il Napoli inizia il nuovo anno espugnando ancora l’Olimpico e superando ... iltempo.it