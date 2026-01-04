Rotary club | Concerto di Inizio Anno in favore di Casa Thevenin

Il Rotary Club di Arezzo, in collaborazione con i club dell’Area Etruria e i Club Inner Wheel di Arezzo e Sansepolcro, ha organizzato il tradizionale Concerto di Inizio Anno. L’evento si è svolto il 4 gennaio 2026 e ha rappresentato un momento di condivisione e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere Casa Thevenin. Questa iniziativa dà il via alla seconda parte delle attività dei club service della zona.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – Il tradizionale "Concerto di Inizio Anno", organizzato dai Rotary Club Arezzo insieme ad Arezzo Est, ai Rotary club dell'intera Area Etruria e ai due Club Inner Wheel di Arezzo e Sansepolcro, ha aperto la seconda parte di attività di questa annata per i Club service del territorio. L'evento musicale si è tenuto ieri, sabato 3 gennaio nel tardo pomeriggio, come ormai tradizione all'interno di una sede suggestiva e significativa come Santa Maria della Pieve, nel centro storico di Arezzo, assolutamente gremita di soci rotariani e di ospiti. Dopo il saluto di don Alvaro e delle autorità presenti tra cui il vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti, e il ringraziamento da parte di Annalisa Romanelli Rupi, rappresentante del Thevenin, è iniziato il concerto, con le musiche suonate dalla Ensable d'Archi Oida, che ha ottenuto grande apprezzamento dalla platea degli spettatori.

