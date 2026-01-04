Rosso e arancione l'abbinamento colore da provare nel nuovo anno
Nel nuovo anno, riscoprire l’armonia tra colori può rappresentare un modo semplice per rinnovare il proprio stile. Rosso e arancione, spesso visti come tonalità difficili da abbinare, si presentano come un'accoppiata equilibrata e naturale per l’inverno 2026. Un’opportunità per sperimentare senza paura e valorizzare con sobrietà le proprie scelte cromatiche, lasciando da parte le convenzioni precedenti.
Dimenticare le regole non scritte del colore è uno dei primi buoni propositi del nuovo anno. Rosso e arancione, per lungo tempo considerati difficili da far convivere, tornano a dialogare con naturalezza nell’inverno 2026. Il segreto sta nelle sfumature e nei materiali: velluti, lane, maglie compatte e pelle smorzano l’intensità e rendono l’abbinamento più raffinato. Il risultato è un look caldo, avvolgente, che non punta sull’effetto shock ma su una nuova idea di eleganza cromatica. Seppur stupendo. Rosso e arancione, la strana coppia di stile. Nella Resort collection 2026 di Victoria Beckham l’abbinamento rosso e arancione trova una delle sue interpretazioni più riuscite, lontana da ogni eccesso. 🔗 Leggi su Amica.it
