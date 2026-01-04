Romano su Frattesi | L’Inter non vuole darlo alla Juve E col Galatasaray si ragiona su questo

Fabrizio Romano ha commentato la situazione relativa a Frattesi, sottolineando che l’Inter preferisce non cederlo alla Juventus. Al momento, si stanno valutando alcune possibilità con il Galatasaray, anche se i dettagli specifici sono ancora in fase di discussione. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori sviluppi potrebbero chiarire le strategie delle parti coinvolte.

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Frattesi. A suo dire l'Inter non vuole cederlo alla Juve, mentre con il Galatasaray si ragiona su una cosa specifica. Sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano ha parlato della situazione di Frattesi. SULL'IPOTESI JUVE – « Dalla Turchia fanno sul serio per Frattesi. La Juventus resta una destinazione gradita al giocatore, ma oggi il club bianconero non ragiona oltre un prestito oneroso con un diritto di riscatto, mentre l'Inter con questa formula, soprattutto in Italia, non vuole farla. A oggi c'è una distanza importante con l'Inter. » SULLA TRATTATIVA CON IL GALATASARAY – « Il club nerazzurro è al corrente di un interesse molto forte del Galatasaray che lavora all'operazione da giorni.

