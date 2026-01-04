Romano su Cancelo | Inter pronta a chiudere l’affare in questo caso 

Fabrizio Romano segnala che l’Inter è vicina a finalizzare l’accordo per Joao Cancelo. Secondo le sue fonti, la trattativa si avvicina alla conclusione, con i nerazzurri pronti a chiudere in questa occasione. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’intesa sembra ormai vicina. Questa operazione potrebbe rappresentare un passo importante nel mercato estivo dell’Inter.

Inter News 24 Fabrizio Romano porta l’ennesima novità sul futuro di Joao Cancelo: a suo dire l’Inter è pronta a chiudere la trattativa in questo caso. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato ancora una volta del futuro di Joao Cancelo, obiettivo di mercato dell’Inter. Vediamo insieme le ultime novità. QUI LE ULTIME SUL MERCATO DELL’INTER LA TRATTATIVA CON IL BARCELLONA – «Posso dirvi che i contatti tra Jorge Mendes e Juan Laporta sono costanti: ci sono dialoghi costanti per il portoghese. La questione è aperta, il Barça deve decidere: non ha ancora mandato un’offerta all’Al Hilal, ma sta considerando internamente cosa fare. 🔗 Leggi su Internews24.com

