Roma | va al mercato e ruba mannaia a un macellaio arrestato 37enne all’Esquilino

Un episodio di criminalità si è verificato ieri mattina al mercato Esquilino di Roma, dove un uomo di 37 anni ha sottratto una mannaia di circa 50 centimetri a un macellaio e si è allontanato a piedi con l’arma. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato fermato poco dopo. L’episodio ha generato timore tra i presenti, ma non si sono registrate altre conseguenze.

Ieri mattina, si è verificato un episodio di grande paura al mercato Esquilino, dove un uomo di origine straniera ha spinto con forza il titolare di un banco di macelleria, il quale era impegnato a servire i clienti, e ha sottratto una grossa mannaia, lunga ben 50 centimetri, per poi allontanarsi a piedi brandendo l’arma. Tuttavia, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Piazza Dante ha notato l’individuo mentre si dirigeva lungo via Principe Amedeo e ha prontamente provveduto a fermarlo. L’arma è stata recuperata e l’uomo, un 37enne di nazionalità libica, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di rapina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: va al mercato e ruba mannaia a un macellaio, arrestato 37enne all’Esquilino Leggi anche: Panico al mercato Esquilino: ruba una mannaia al macellaio e fugge tra la folla Leggi anche: Paura al mercato, ruba una mannaia dalla macelleria e semina il panico fra le persone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Paura al mercato, ruba una mannaia dalla macelleria e semina il panico fra le persone - Panico al mercato dopo che un uomo ha rubato un mannaia dal banco macelleria e ha iniziato a brandirla verso le persone: cosa è successo ... fanpage.it

Roma, paura al Mercato Esquilino: 37enne ruba una mannaia dal banco macelleria e fugge in strada - Al Mercato Esquilino un 37enne ruba una mannaia da 50 cm e fugge armato in via Principe Amedeo: bloccato dai Carabinieri e arrestato. ilquotidianodellazio.it

Roma, ruba una mannaia dalla macelleria al mercato Esquilino e scappa in strada terrorizzando i passanti: arrestato 37enne - Momenti di panico ieri al Mercato Esquilino, a Roma, quando un uomo straniero ha spinto un negoziante, afferrato una mannaia lunga mezzo metro e si è poi lanciato in una fuga a piedi tra i banchi, in ... msn.com

CALCIOMERCATO ROMA, ZIRKZEE ANCORA AI MARGINI DEL MANCHESTER UNITED La Roma continua a monitorare attentamente il mercato di gennaio e tra i nomi più caldi c'è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, attualmente al Manche - facebook.com facebook

La #Roma è in riserva e ha bisogno in fretta di aiuti dal mercato. Ha perso 4 delle ultime 6 partite contro Napoli, Cagliari, Juventus e Atalanta: è il segno evidente che fin qui #Gasperini ha estratto molto più del valore della sua squadra. #AtalantaRoma x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.