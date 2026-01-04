Roma | tragico incidente ad Ardea scontro frontale tra auto tre morti
Un grave incidente si è verificato ieri sera sulla via Laurentina, all’incrocio con via Colli Marini, ad Ardea. Un scontro frontale tra due automobili ha causato la morte di tre persone. L’accaduto ha coinvolto mezzi in transito nella zona, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.
Ieri sera, intorno alle 21:30, si è consumato un tragico incidente stradale sulla via Laurentina, precisamente all’incrocio con via Colli Marini. Due autovetture sono state coinvolte in una collisione: una Nissan Juke, alla cui guida si trovava un uomo di 37 anni di origine romana, e una Alfa Romeo Giulietta, condotta da un settantenne. A bordo di quest’ultima auto viaggiavano anche la moglie, di 63 anni, e il figlio, un giovane di 32 anni. Purtroppo, nell’impatto, hanno perso la vita il conducente della Nissan e i due coniugi a bordo dell’Alfa Romeo. Il figlio, invece, è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Ariccia; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave
Leggi anche: Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie
Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave; Il sorpasso, poi lo scontro frontale tra auto: tre morti e un ferito; Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie; Ardea, tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale. Cosa è successo.
Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie - Terribile incidente ad Ardea: due automobili si sono scontrate. fanpage.it
Tragico incidente frontale ad Ardea: tre morti e un ferito grave - Una terribile collisione frontale tra due auto nella tarda serata di ieri lungo via Severiana, tra Tor San Lorenzo e ... latinapress.it
Roma: tragico incidente ad Ardea, scontro frontale tra auto, tre morti - Un tragico incidente si è verificato ieri sera alle 21:30 sulla via Laurentina, all'incrocio con via Colli Marini. agenzianova.com
Tragico inizio anno ad Ardea, in provincia di Roma. Nella serata del 3 gennaio due auto si sono scontrate lungo via Severiana: tre persone hanno perso la vita e una quarta è ferita in modo grave. Le vittime sono marito e moglie, che erano su un'auto, e il cond - facebook.com facebook
#Roma Tragico incidente stradale, stamattina alle 5.30, a #Ostia. Un'autovettura si è scontrata frontalmente con un autobus. A perdere la vita, riferiscono i Vigili del fuoco intervenuti, una 28enne. Grave la sua amica, una 27enne trasportata in codice rosso al x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.