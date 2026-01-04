Roma | tragico incidente ad Ardea scontro frontale tra auto tre morti

Un grave incidente si è verificato ieri sera sulla via Laurentina, all’incrocio con via Colli Marini, ad Ardea. Un scontro frontale tra due automobili ha causato la morte di tre persone. L’accaduto ha coinvolto mezzi in transito nella zona, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Ieri sera, intorno alle 21:30, si è consumato un tragico incidente stradale sulla via Laurentina, precisamente all’incrocio con via Colli Marini. Due autovetture sono state coinvolte in una collisione: una Nissan Juke, alla cui guida si trovava un uomo di 37 anni di origine romana, e una Alfa Romeo Giulietta, condotta da un settantenne. A bordo di quest’ultima auto viaggiavano anche la moglie, di 63 anni, e il figlio, un giovane di 32 anni. Purtroppo, nell’impatto, hanno perso la vita il conducente della Nissan e i due coniugi a bordo dell’Alfa Romeo. Il figlio, invece, è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Ariccia; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

